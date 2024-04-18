Üye Girişi
Haberler

Kayseri İstihdam Fuarı İstişare Toplantısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında, Kayseri İstihdam Fuarı'nın düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kayseri İstihdam Fuarı İstişare Toplantısı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Kahvaltılı düzenlenen toplantıda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Çetinçağlar, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, il protokol üyeleri ve sanayiciler yer aldı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, teknolojideki gelişmelerin, hayatın her alanına temas ettiğini ve yaşam standartlarını değiştirdiğini söyleyerek; "Yapay zeka, robotlar ve üç boyutlu yazıcılar süratle hayatımıza dahil olmaktadır. Teknolojiye yatırım yapma konusunda gelişmiş ülkeler birbirleriyle yarış halindedir. Teknolojinin damga vurduğu bir dünyada ve bilgiye dayalı ekonomide, ülkemizi ileri taşıyacak adımların atılması kaçınılmazdır" dedi. İş dünyası olarak zorlu rekabet şartlarında ayakta kalmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan Yalçın; "Her alanda olduğu gibi sanayide yaşanan yenilikler istihdam üzerinde de bir baskı oluşturmaktadır. Kayseri OSB Başkanı olarak, her zaman ve her platformda sanayicilerimizin nitelikli eleman ihtiyacına vurgu yaptık. Kıymetli Valimiz bu yöndeki düşüncelerimize ve taleplerimize her zaman destek oldular. İstihdam fuarı yapılması konusunda bizleri yönlendirdiler ve güç verdiler. Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek beyefendiye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında, istihdamın artırılmasının önemine vurgu yaptı ve düzenlenmesi planlanan Kayseri İstihdam Fuarı için katılımcıların görüşlerini önemli bulduklarını belirtti. Vali Çiçek'in konuşmasının ardından İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak tarafından düzenlenecek fuara ilişkin sunum yapıldı.

İstişare toplantısında, Kayseri'de üretim yapan firmalar ve işverenler ile iş ihtiyacı olan vatandaşların buluşacağı Kayseri İstihdam Fuarı'nın kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ve firmaların katılımlarıyla 14-15 Mayıs 2024 tarihlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde yapılması kararlaştırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Gökmen Çiçek Kayseri Etkinlik Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı? RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ: Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı? ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi? Zeynep Bastık hasta mı? Zeynep Bastık'ın sağlık durumu nasıl? Zeynep Bastık neden ameliyat oluyor? Azra Akın'ın çocuğu mu oldu? Azra Akın'ın çocuğunun cinsiyeti ne? Azra Akın'ın kaç çocuğu var? Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı mı? Fehmi Oral Meşe kimdir? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM uyardı! İstanbul'da sağanak yağış mı bekleniyor? Kabine'de değişim olacak mı? Ömer Çelik sorulara ne cevap verdi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title