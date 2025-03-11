Kayseri Havalimanı 2025 Şubat Ayı Uçuş İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2025 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan istatistiklere göre; Kayseri Havalimanı'nda Şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 137 bin 515, dış hat yolcu trafiği 40 bin 725 oldu. Böylece şubatta toplam 178 bin 240 yolcuya hizmet verildi. Şubat ayında Kayseri Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 933, dış hatlarda 258 olmak üzere toplamda bin 191'e ulaştı. Yük trafiği ise şubat ayında toplamda 2 bin 090 ton oldu.

Diğer yandan Ocak ve Şubat olarak 2 aylık dönemde ise Kayseri Havalimanı'nda yolcu trafiği 384 bin 591, uçak trafiği 2 bin 598, yük trafiği ise 4 bin 379 ton olarak gerçekleşti. - KAYSERİ