Kayseri Hacılar'da HES Kablo arazisinde hak iddia eden mirasçı sayısı 280'e ulaştı

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından 'Davacı' filmini aratmayan hukuk mücadelesi Kayseri'de yıllardır devam ediyor. Hacılar ilçesinde 1974 yılında enerji kabloları üretmek amacıyla kurulan HES Kablo'nun bulunduğu arazinin dedelerinden kaldığını belirten mirasçılar, yaklaşık 12 yıldır süren davanın sonuçlanmasını bekliyor. Davaya başladıklarında yaklaşık 120 kişi olan mirasçıların sayısı ise geçen yıllarda yaklaşık 280'e ulaştı.

Hacılar ilçesinde 1974 yılında enerji kabloları üretmek amacıyla kurulan HES Kablo Fabrikası'nın bulunduğu araziyle ilgili mirasçıların hukuk mücadelesi devam ediyor. Mirasçılar, dedelerinden kaldığını ve tapulu olduğunu belirttikleri arazinin yaklaşık 50 yıldır fabrika tarafından kullanıldığını öne sürdü. Mirasçılardan Kadir İl, arazinin kendilerine ait olduğunu belirterek, yaklaşık 13 yıldır devam eden davada iki kez lehlerine karar çıktığını ancak kararların İstinaf Mahkemesi tarafından bozulduğunu söyledi. İl; "12-13 yıldır HES Kablo'nun davası sürmektedir. Bu süreç içerisinde biz 2 sefer mahkemeyi kazandık, 2 sefer İstinaf Mahkemesi'nce karar bozuldu. Şu anda 3. mahkeme görülmektedir. Bu arazi, bizim dedelerimizden kalma tapulu gayrimenkulümüzdür. Bizim tapulu arazimizi işgal ediyorlar" dedi.

"120 mirasçıydık, 280 kişi olduk"

Davanın yıllardır devam etmesi nedeniyle mirasçı sayısının da arttığını ifade eden İl, geçmişte yaklaşık 120 olan mirasçı sayısının bugün 280'e ulaştığını belirtti. İl, "O zamanlar tahmini 120 mirasçı vardı, şu anda 280 kişi olduk. Biri öldükçe mahkeme uzuyor. Sonuçlanan 2 mahkeme İstinaf'tan geri döndü" diye konuştu. Mirasçıların taleplerinin başında arazinin mahkeme kararıyla satılması ve bedelinin hissedarlar arasında dağıtılması geldiğini belirten İl, geçmişe dönük kullanım bedelinin de kendilerine ödenmesini talep ettiklerini söyledi. İl; "Bizim adaletten istediğimiz; bu arsamızın mahkeme kararıyla satılmasını ve mirasçılara dağıtılmasını istiyoruz. Ayrıca geriye dönük kira bedelinin verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Köylünün küçük hisseleriyle kuruldu"

HES Kablo'nun kuruluş sürecine de değinen İl, fabrikanın ilk dönemlerinde köylülerin küçük hisselerinin bulunduğunu, zaman içerisinde şirketin el değiştirdiğini söyledi. İl, "Bu fabrika köylünün küçük hissedarlarıyla kuruldu. Daha sonra zengin kişilere kaldı. En son Erciyes Anadolu Holding'teydi, oradan TMSF'ye geçti. Yıllardır bu mahkeme sürüyor, bir neticeye varılmadı. Bir sonuç çıkmasını adaletten bekliyoruz" dedi.

"Dedemizden kalan yeri 50 yıldır kullanıyor"

Bir diğer mirasçı Asım Ateş de davanın bir an önce sonuçlanmasını istedi. Arazinin dedelerinden kaldığını ve yaklaşık 50 yıldır HES Kablo tarafından kullanıldığını belirten Ateş, iki kez sonuçlanan davanın İstinaf Mahkemesi'nden geri döndüğünü söyledi. Ateş; "Bu dava iki sefer sonuçlandı, İstinaf Mahkemesi'nden geri döndü. Dedemizden kalan tapulu yeri 50 yıldır HES Kablo kullanıyor. Bu davanın bir an önce sonuçlanmasını ve hakkımızın bize verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TMSF tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki HES Kablo, 2025 yılında Nakkaş Holding'e satılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı