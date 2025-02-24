Kayseri'de Ramazan Pidesinin Fiyatları Açıklandı
Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan, yumurtalı Ramazan pidesinin 30 TL, susamlı pidenin ise 25 TL'den satılacağını duyurdu.
Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan; yumurtalı Ramazan pidesinin 30 TL, susamlı pidenin ise 25 TL'ye satılacağını açıkladı.
Kayseri'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Kayseri Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan; yumurtalı Ramazan pidesinin 30 TL, susamlı pidenin ise 25 TL'ye satılacağını açıkladı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel