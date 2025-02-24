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Kayseri'de Ramazan Pidesinin Fiyatları Açıklandı

Kayseri'de Ramazan Pidesinin Fiyatları Açıklandı
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Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan, yumurtalı Ramazan pidesinin 30 TL, susamlı pidenin ise 25 TL'den satılacağını duyurdu.

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan; yumurtalı Ramazan pidesinin 30 TL, susamlı pidenin ise 25 TL'ye satılacağını açıkladı.

Kayseri'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Kayseri Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan; yumurtalı Ramazan pidesinin 30 TL, susamlı pidenin ise 25 TL'ye satılacağını açıkladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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