Kayseri'de Ramazan Bayramı trafik denetimi dronlarla yapıldı

Kayseri Valiliği'nce alınan Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri tarafından dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmeleri için, 05-11 Nisan 2024 tarihlerinde 17: 00-24: 00 saatleri arasında sorumlu olunan 4 bin 94 kilometre yol ağında sabit/seyir ve dron ile trafik denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde; 11 bin 456 araç ve sürücü denetlendi, 612 araç ve sürücüye 1.506,528 TL para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 55 sürücü, 119 araç trafikten men edildi, aranan 28 şahıs yakalandı, 9 yaralanmalı trafik kazasında ise 17 kişi yaralandı.

Bayram tatili süresince, il genelinde yoğunlaştırılmış olarak sabit / seyir ve havadan trafik denetimlerine devam edileceği bildirildi. - KAYSERİ