Kayseri'de Özel Öğrencilerden Yıl Sonu Etkinliği

Kayseri'de özel öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu etkinliğinde, öğrenciler hem sosyal alanlardaki becerilerini sergiledi hem de eğlendi.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğine vakıf yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinliğe hazırlanan öğrencilerin salona tanıtılması ile başlayan programda, öğretmenleri ile sosyal becerilerini geliştiren öğrenciler, hem müzik eşliğinde spor yaptı hem de oynadıkları skeçlerle izleyenleri eğlendirdi.

Yapılan çalışma ile sosyal becerilerin içinde daha çok olduklarını söyleyen ZİÇEV Kayseri Şube Müdürü ve Özel Eğitim Alanı Öğretmeni Zeliha Ekinci Selçuk, "Bugünkü etkinliğimiz ZİÇEV'e devam eden ve vakfın tam gün eğitim hizmetinden faydalanan öğrencilerimizle, ZİÇEV gençlerimizle birlikte hazırladığımız yıl boyunca süren bir çalışmanın ürünüdür. Çalışmamızda sosyal becerilerin içinde daha çok var olduğu etkinlikler göstereceğiz. Burada drama etkinlikleri var, müzikle ilgili etkinlikler var ve daha çok toplum mesajları göndermeye çalışacaklar bugün. Yani onlar 'Biz de bu toplumda yaşıyoruz. Herkesten bizim de bir farkımız yok. Bizim de bu toplum için yaptıklarımız var. Siz de bizi görün' diyorlar. Bireylerimiz için, aslında toplumda hepimiz için yaptığımız işler dışında bir takım sosyal etkinlikler içerisinde olduğumuzda hepimiz daha yeterli hale geliyoruz. Bu herkes için geçerli olan bir şey. Her çocuğun aynı zamanda okul hayatı dışında mutlaka sanat, spor gibi birtakım dallarda eğitilmeleri gerekmektedir. Biz de bunu öğrencilerimizde yapıyoruz" dedi.

28 yaşındaki özel öğrenci Eda Kartal ise, "Bugün burada tiyatro oynayacağız. Ritmimiz var. Takla atacağız. Trafik kuralları gibi oyunlarımız var. Böyle etkinliklerimiz var. Arkadaşlarımızdan birisi şarkı söyleyecek. Kendimi mutlu hissediyorum. Hepimiz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ