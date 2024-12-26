Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu

Kayseri'de Özel Öğrencilerden Yıl Sonu Etkinliği

Kayseri'de Özel Öğrencilerden Yıl Sonu Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de ZİÇEV öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenleyerek sosyalleşme becerilerini sergiledi. Eğlenceli aktivitelerle dolu olan etkinlikte, tiyatro, müzik ve spor yer aldı. ZİÇEV Kayseri Şube Müdürü Zeliha Ekinci, etkinliğin sosyal becerileri geliştirmek için önemli olduğunu vurguladı.

Kayseri'de özel öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu etkinliğinde, öğrenciler hem sosyal alanlardaki becerilerini sergiledi hem de eğlendi.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğine vakıf yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinliğe hazırlanan öğrencilerin salona tanıtılması ile başlayan programda, öğretmenleri ile sosyal becerilerini geliştiren öğrenciler, hem müzik eşliğinde spor yaptı hem de oynadıkları skeçlerle izleyenleri eğlendirdi.

Yapılan çalışma ile sosyal becerilerin içinde daha çok olduklarını söyleyen ZİÇEV Kayseri Şube Müdürü ve Özel Eğitim Alanı Öğretmeni Zeliha Ekinci Selçuk, "Bugünkü etkinliğimiz ZİÇEV'e devam eden ve vakfın tam gün eğitim hizmetinden faydalanan öğrencilerimizle, ZİÇEV gençlerimizle birlikte hazırladığımız yıl boyunca süren bir çalışmanın ürünüdür. Çalışmamızda sosyal becerilerin içinde daha çok var olduğu etkinlikler göstereceğiz. Burada drama etkinlikleri var, müzikle ilgili etkinlikler var ve daha çok toplum mesajları göndermeye çalışacaklar bugün. Yani onlar 'Biz de bu toplumda yaşıyoruz. Herkesten bizim de bir farkımız yok. Bizim de bu toplum için yaptıklarımız var. Siz de bizi görün' diyorlar. Bireylerimiz için, aslında toplumda hepimiz için yaptığımız işler dışında bir takım sosyal etkinlikler içerisinde olduğumuzda hepimiz daha yeterli hale geliyoruz. Bu herkes için geçerli olan bir şey. Her çocuğun aynı zamanda okul hayatı dışında mutlaka sanat, spor gibi birtakım dallarda eğitilmeleri gerekmektedir. Biz de bunu öğrencilerimizde yapıyoruz" dedi.

28 yaşındaki özel öğrenci Eda Kartal ise, "Bugün burada tiyatro oynayacağız. Ritmimiz var. Takla atacağız. Trafik kuralları gibi oyunlarımız var. Böyle etkinliklerimiz var. Arkadaşlarımızdan birisi şarkı söyleyecek. Kendimi mutlu hissediyorum. Hepimiz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
img

Geleceği hakkındaki net kararını en sonunda verdi
img

Davutoğlu'na kapıları kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
101 yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı
101 Yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Rozeti takan Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler

Son Dakika Haberleri

31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.