Haberler

Oto lastikte 'kış' fırsatçılığı

Oto lastikte 'kış' fırsatçılığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de oto lastikçilik yapan Fatih Durmuş, kış aylarında lastik tamirinde fırsatçılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı. Fahiş fiyatlar talep eden gezici tamircilere dikkat çeken Durmuş, resmi çalışan lastikçilerin daha uygun fiyatlarla hizmet sunduğunu belirtti.

Kayseri'de oto lastikçilik yapan Fatih Durmuş, kış aylarında karların erimesi ile yola saçılan materyallerin lastikleri patlattığını ve durumdan faydalanmak isteyen fırsatçıların lastik tamiri ile vatandaşları mağdur ettiğini söyleyerek, "Zor durumdaki vatandaşı düşmüş olarak görenler absürt fiyatlar istiyor" dedi.

İnternete numaralarını yükleyerek gezici olarak lastik tamiri yapanların vatandaşlardan absürt fiyatlar istediklerini söyleyen 17 yıllık oto lastikçisi Fatih Durmuş, "Lastik tamir fiyatlarımız dışarıdan fitil yapılırsa 200 TL, içeriden yama yapılırsa 300 TL, yanak temizleme gibi ekstra işlerimiz oluyor. Onlar da 300-350 TL gibi fiyatlara yapılıyor. Sibop değişimleri 200 TL gibi oluyor. Sensörlü değişimler de araca göre değişiyor tabi ki. Kışın vatandaşlara karşı fırsatçılık olayları oluyor. Mesela kar yağıyor, karın kalkmasıyla birlikte yollara materyallerin ortaya çıkmasından dolayı lastikler patlıyor. Lastiklerin patlaması sonucu insanlar da tabi yaptırmak zorunda. Fakat değişik yerlerden ya da internete telefon numaralarını yüklemiş, ayaklarına gelen servisler gibi lastik tamir eden kişiler var. Onlar da absürt fiyatlar istiyorlar. Mesela biz lastik tamirini söylediğimiz rakamlara yapıyoruz. Artı bunları yaparken de yola giderken yol masrafımızı koyuyoruz. Mesela gideceğimiz yer bulunduğumuz yerden uzak mesafe ise yol masrafımızı koyuyoruz. Maksimum 500-100 TL arası oluyor. Başka bir fiyat da olmaz. Yazık, günah. İnsanlar da kolay para kazanmıyor" dedi.

Durmuş, fırsatçıların tamir için 4 bin TL'ye kadar fiyat istediklerini söyleyerek, "Biz ruhsatlı çalıştığımız için o fiyatları söylüyoruz ama diğer insanların ruhsatları yoktur, gezici olarak yapıyorlardır bunları. Onlar da kendi kafalarına göre fiyat belirliyorlar. Onun için vatandaşları da mağdur bırakıyorlar. Ortalama fiyatlarını 2 bin, 3 bin, 4 bin TL arasında tutuyor. Fırsatçılığına bağlı insanları düşmüş olarak görüyorlar ve yararlanıyorlar. Vatandaşlarımıza önerim güzel yerlerde, ruhsatı olan firmalarda lastiklerini yaptırsınlar. İşinin ehli olan kişilere yaptırsınlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

Komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi

Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı, Erdoğan hemen talimat verdi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Rusya'nın başkenti Moskova'da gece yarısı büyük patlama

Başkentte gece yarısı korkutan patlama! Gökyüzü bir anda aydınlandı
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi sektörü canlandıracak