Kayseri'de Kadınlar Günü'ne Özel Toplu İş Görüşmesi Düzenlendi

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel Toplu İş Görüşmesi programı düzenlendi.

Düzenlenen programda çeşitli sektörlerden 15 firma; kadın personel alımı için kurum içerisinde yetkilileri ile görüşmeleri kabul ederken, iş başvurusu yapmak isteyen kadınlar tarafından da programa yoğun ilgi oldu. Yapılan uygulama ile 200'e yakın kadın istihdamı sağlanacağını aktaran İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak; "İşverenlerin eleman taleplerini hızlı ve etkili bir şekilde karşılamak amacıyla ayda bir kere toplu görüşme yapıyoruz. Bugünkü buluşmamızı da Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara özel yaptık. Çok da ilgi var. Farklı sektörlerden 15 firmamız var; sağlık sektöründen 3 tane hastanemiz var, üretim - sanayi sektöründen 2 tane firmamız var, otel var, hizmet sektörü var, gıda üretim sektörü var. 200'e yakın eleman alınacak. İnşallah bugün kadınlarımızın gönlüne göre bir iş olur ve buradan memnun ayrılırlar" dedi.

Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Projesi hakkında da bilgiler veren Ak; "Bakanımızın talimatıyla kadın istihdamına yönelik çalışmalarımızı hızla artırdık. Son yıllarda kadınların işgücüne katılım oranlarında ve işe yerleşmede ciddi yükselmeler var. Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Projesi'nde (KİPAP) belli sektörlerde işverene 3 ay boyunca 32 bin 500 TL ücret ve prim desteği sağlıyoruz. Ayrıca 0-6 yaş arası çocuğu olan kadına da 7 bin 500 TL ücret desteği sağlıyoruz. Hem aile hayatını sürdürüp, işleriyle uğraşıp, çocuklarıyla ilgilenen hem de bin bir fedakarlıkla da iş hayatını devam ettiren, disiplinli şekilde çalışan, aile bütçesine katkıda bulunan veya kendi ayakları üzerinde durmak için çalışan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde kadınlar da İŞKUR İl Müdürlüğü'ne gelerek hayallerindeki iş için işveren yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. - KAYSERİ