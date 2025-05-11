Kayseri'de Kabak Çekirdeği Ekim Sezonu Başladı
Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerinde çerezlik kabak çekirdeği ekim sezonu 2025 yılı için başladı. Bölgedeki tarım faaliyetleri arasında önemli bir yere sahip olan kabak çekirdeği üretimi, yerel üreticilerin beklentilerini karşılaması bekleniyor.
Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı eteklerinde kabak çekirdeği ekim sezonu başladı.
Türkiye'nin çerezlik kabak çekirdeği ekiminin en çok yapıldığı bölgelerden olan Erciyes'in eteklerindeki kumsal arazilerde 2025 sezonu çerezlik kabak çekirdeği tohum ekimi başladı. Bölgenin başlıca tarım faaliyetlerinden olan meyve bahçelerini soğuk almasının ardından bölge üreticilerinin belkemiği çerezlik kabak çekirdeğinin beklentileri karşılaması umut ediliyor. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel