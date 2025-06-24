Kayseri'de Gayrimenkul Satışları Kış Döneminde Durgun, Gurbetçilere Umut Bağlandı

Kayseri'de Gayrimenkul Satışları Kış Döneminde Durgun, Gurbetçilere Umut Bağlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki emlak satışlarının kış sezonunda durgun geçtiği belirtilirken, Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, gurbetçi vatandaşlardan umutlu olduklarını ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Kayseri'de gayrimenkul satışlarının kış sezonunda durgun geçtiğini ifade eden Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; umutlarının gurbetçi vatandaşlar olduğunu söyledi. Başkan Atasoy ayrıca gurbetçi vatandaşları da dolandırıcılara karşı uyararak, oda üyesi emlak ofislerinden alışveriş yapmalarını istedi.

Kayseri'de kış sezonunda umduklarını bulamayan emlakçılar, gurbetçilerin şehre yavaş yavaş gelmesiyle piyasanın hareketleneceği görüşünde. Kış sezonunun beklentileri karşılamadığını kaydeden Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; "2024'ün sonu itibariyle kış döneminde piyasada yavaş yavaş bir hareketlilik vardı. 2025'ten umutluyduk, ilk çeyrekte bir hareketlilik vardı ama Mart ayından itibaren tabiri caizse bıçak kesiği gibi kesildi. Şuanda herhangi bir hareketimiz yok. Gurbetçi sezonumuz başladı, Kayseri gurbetçisi olan bir şehrimiz. Geçen hafta içerisinde de ilk gurbetçi kafilemizi karşıladık. Beklentimiz var, gurbetçilerimiz özellikle son iki yıldır gayrimenkul ile yatırım yapmıyorlar. 2023-2024 yıllarında pek hareketimiz olmadı ama bu yıl hem bizler açısından umutluyuz hem de gurbetçilere almalarını tavsiye ediyoruz. Hareket olacağı kanaatindeyiz. Gurbetçilerimiz yeni yeni gelmeye başladı. Beklentimiz gayrimenkul almaları noktasında, bekleyip göreceğiz" dedi.

"Kapora dolandırıcılığı hat safhada"

Gayrimenkul alacaklara uyarılarda bulunan Başkan Atasoy; vatandaşların oda kaydı bulunan emlak ofisleriyle alışveriş yapmaları tavsiyelerinde bulundu. Son dönemde özellikle kapora dolandırıcılığının arttığına dikkat çeken Kayseri emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; "Özellikle gurbetçi vatandaşlarımız oda kaydı olmayan emlak ofisleriyle alışveriş yapmasınlar. En büyük konu da sosyal medya ilanlarına dikkat etsinler. Önüne gelen ilan giriyor, gurbetçilerimizin yıllardır yapmış olduğu birikim heba oluyor. Onun için oda kaydı olan emlak ofislerine gitsinler. Bu konuda odamızdan da yardım alabilirler. Araştırmadan ticaret yapmasınlar. Kapora dolandırıcılığı şuan hat safhada, dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor

Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor! İşte program
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.