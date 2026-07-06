Kayseri'de 4 bin 758 çift evlilik kredisine başvurdu

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen Evlilik Kredisi uygulamasına Kayseri'de yoğun ilgi olduğunu belirterek, 2025 yılından itibaren 4 bin 758 çiftin başvuruda bulunduğunu, bunlardan 2 bin 879'unun krediden yararlanmaya başladığını söyledi.

Evlilik kredisinin, evlenecek gençlerin psiko-sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesini amaçlayan önemli bir uygulama olduğunu ifade eden Çıngır, "Evliliği teşvik etmek en büyük amaçlarımız arasındadır. Uygulama tüm Türkiye'de yaygın olarak sürdürülmektedir. Kayseri genelinde 2025 yılından itibaren toplam 4 bin 758 çiftimiz başvuruda bulundu. Bu çiftlerden 2 bin 879'u için gerekli işlemleri tamamladık ve şu anda bu krediden yararlanıyorlar" dedi.

Krediden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olması gerektiğini belirten Çıngır, "Çiftlerin her ikisi de 18-25 yaş aralığındaysa 250 bin TL kredi veriliyor. Bu kredi 24 ay geri ödemesiz olup daha sonra faizsiz olarak geri ödeniyor. Çiftlerden birinin 25 yaşından büyük olması durumunda ise 200 bin TL kredi sağlanıyor. Bu kredi de 24 ay geri ödemesiz ve sonrasında faizsiz olarak geri ödenmektedir. Ayrıca geri ödemesiz süre içerisinde çocuk sahibi olan çiftlerimiz için Bakanlığımız tarafından hibe desteğine yönelik çalışmalar da yürütülmektedir" diye konuştu.

Başvuru şartlarına da değinen Çıngır, çiftlerin hane gelirinin asgari ücretin iki buçuk katını geçmemesi gerektiğini ifade ederek, "Üzerlerine kayıtlı gayrimenkul bulunup bulunmaması gibi bazı kriterlerimiz de var. Ayrıca başvuru yapacak çiftlerin adli sicil kayıtlarında devlete yönelik ciddi bir suç kaydının bulunmaması gerekiyor. Bu şartları sağlayan ve başvurusunu tamamlayan çiftlerimizin krediden faydalanmaması gibi bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Evlilik kredisine başvuran çiftlerin evlilik öncesi eğitim programlarına katılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Çıngır, eğitimlerde aile içi iletişim, sağlıklı iletişim ve aile hukuku gibi konularda bilgilendirme yapıldığını belirterek, "Bu eğitimler çiftlerimizin evlilik hayatına daha bilinçli başlamalarını sağlamak ve onlara yol haritası sunmak amacıyla düzenlenmektedir" dedi.

"Genç nüfusun evlilik oranının artması önemli"

Gençleri her alanda desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, "Bakanlığımız tarafından sunulan bu destekten daha fazla gencimizin faydalanmasını sağlamak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz. Genç nüfusun evliliğe teşvik edilmesi ve evlilik oranlarının artırılması büyük önem taşımaktadır. Nüfusun yaşlanması ülkemiz açısından önemli bir demografik sorun haline gelmiştir. Bu nedenle evlilik oranlarının yeniden yükseltilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı