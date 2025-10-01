Kayseri'de ERVA Spor Okulları Projesi Büyüyor: 16 Bin Öğrenciye Ulaşıldı

Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi' kapsamında açılan okul sayısı 61'e, öğrenci sayısı ise 16 bine ulaştı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentte göreve başlamasıyla beraber açılmaya başlanan ERVA Spor Okulları'nın sayısı 61'i buldu. Kentin farklı mahallelerinde dezavantajlı çocukların sporla tanışmasını sağlayan proje kapsamında 16 bin öğrenciye ulaşıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sayının artarak devam edeceğini kaydederek, "ERVA Spor Okulları'nda 16 bin başarılı öğrenciye ulaştık. Bu durum yıl boyunca artarak devam edecek. ERVA Spor Okulları, Türkiye'ye bir model oldu. Valimizin himayesi altında spor tesislerinin bulunmadığı yerlerde iş adamlarımızın desteğiyle antrenör takviyeleriyle müthiş bir proje ortaya çıktı. Biz çok memnunuz. Ulaşılamayan bir ekip yok. Yaklaşık 12 antrenör ve 80 eğitmenle 61 mahallede ERVA Spor Okulları hizmet vermekte. Hatta Valimizin talimatlarıyla açılacak olan 7-8 tane okul hazırda bekliyor. Eksiklerimizi gidereceğiz. Bu proje, Türkiye'ye mal olmuş bir proje. Çocuklarımızı hareketlendirerek, onları bir branşla tanıştırarak başarılı kılacağız. ERVA Spor Okulları'ndan 15 yaşında olan bir kızımız, dünya bilek şampiyonasında dünya 2.'si oldu ve bu kızımız bizim 1,5 yıl önce başlattığımız bir sporcumuzdu. Aynı okul, yürüme engelli bir paralimpik sporcumuzun da yürümesine büyük destek sağladı. Bu şu demektir; ERVA Spor Okulları misyonunu devam ettiriyor. Daha da büyüteceğiz. En büyük destekçimiz Valimiz" dedi.

"Her yönüyle çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize dokunan çok büyük bir proje yürütüyoruz" diyen Kabakcı, "Bu projenin şehirde sahiplenilmesi de önemliydi. Ben buradan başta iş adamlarımıza ve tüm destek veren şehrimize şükranlarımızı sunuyorum. Şu anda gerçekten de çok güzel bir noktadayız. İnşallah bu işi büyüterek devam edeceğiz. ERVA Spor Okulları'nın en büyük misyonu, hiçbir ücret ödemeden bizler çocuklarımıza oradaki sponsorlarımız vasıtasıyla her türlü imkanı sağlıyoruz. Başta antrenör, eğitmen ve malzemeyle herhangi bir branşta destek veriyoruz. Bu sürekli şekilde devam ediyor ve bu süreklilik takip ediliyor. Ailelerimizi herhangi bir ERVA Spor Okulumuza davet ediyoruz. Önemli ve kontrol edilebilir bir proje. Bizim her yerde spor okullarımız var fakat eğitmenlerle, değerler eğitimiyle de desteklendiği için aynı zamanda ailelerimizin de işini kolay kılıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ