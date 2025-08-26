Kayseri'de 17 Aydır Otomobilini Bekleyen Vatandaşın Mağduriyeti

Kayseri'de 2024 yılının Nisan ayında kaza yapan ve otomobilini Toyota yetkili servisine teslim eden Oktay İnce, 17 aydır otomobilini alamadığını öne sürdü. Büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade eden İnce, "Karda, yağmurda duran otomobilimde hasarlar oluşmaya başladı, yerine verilen otomobili muayeneye bile götürdüm" dedi.

Kocasinan ilçesinde yaşayan Oktay İnce, 2024 yılının Nisan ayında otomobiliyle kazaya karıştı. Kazanın ardından tutulan tutanakla birlikte Toyota yetkili servisine otomobilini teslim eden İnce, bu tarihe kadar otomobilini alamadığını söyledi. Otomobilinin, geçen 17 ayda tamir edilemediğini aktaran İnce, "2024 yılında başıma bir kaza geldi. Toyota marka aracıma bir ağabeyin çarpmasından sonra 20 Nisan 2024'te aracımı servise teslim ettim. O zamandan bu zamana kadar aracım tamir edilmedi. Aracım yaklaşık 17 aydır orada ve içerisinde sıkıntılar olduğunu gördüm. Aracın dışında erimeler, akü bitmesi, içerisinde örümcek ağları oluştu. Her ay aradığımda ay başında teslim edileceği söylendi ama henüz edilmedi" dedi.

"Kullanamadığım kendi aracıma kasko ve sigorta ödemeye devam ediyorum"

Servise teslim ettiği ancak alamadığı otomobilinin kasko ve sigorta ödemesini yaptığını aktaran İnce, "Kazadan 33 gün sonra bir araç verdiler ancak o aracın da yakıtı çok ve kendi aracım olmadığı için de korkarak biniyorum. Kendi aracıma kullanmadığım halde kasko ve sigorta ödemeye devam ediyorum. Büyük bir mağduriyet oluşturdu bende. Dava açıldı ancak 1-2 yıl uzayacak gibi duruyor. Ne yapacağımızı bilemiyor haldeyiz" ifadelerini kullandı.

"Bana verdikleri aracın muayenesi geldi, ben götürdüm"

Kaskodan kendisine verilen aracın bakımlarını kendisi yaptırdığını, muayenesine götürdüğünü de sözlerine ekleyen İnce, bir an önce otomobilinin teslim edilmesini ya da yapılamıyorsa sıfırı ile değiştirilmesini isteyerek, "Sağ ön ve sağ arka kapı tamiri yapıldı ancak basınç sensörü denilen bir parça eksikmiş. Bu parçanın 17 aydır gelmemesi çok garip. Aracımı her ay giderek kontrol ediyorum. Çimenlik alanın üzerine konulmuş, aküsü bitmiş durumdaydı. Yağmur ve karda bırakılmış, kaç kez karını ben temizledim gittiğimde. Bana verdikleri aracı hem bakımına götürdüm, muayenesini bile ben yaptırdım. Çok büyük bir mağduriyetim var. Ben aracımdan da çok soğudum. 17 aydır yağmurda, karda durdukça motorunda da sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Bir an önce her şeyiyle tamir edilip verilmesini, edilemiyorsa sıfırıyla değiştirilmesini istiyorum" sözleriyle mağduriyetini dile getirdi. - KAYSERİ