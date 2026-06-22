Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için üreticilerle buluşma

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafırdan üreticilere kahverengi kokarca ve desteklemeler anlatıldı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarıçökek Köyü'nde düzenlenen çiftçi toplantısında üreticilere tarım ve hayvancılıkla ilgili güncel konularda bilgilendirme yapıldı. Toplantıda son yıllarda tarımsal üretimde önemli zararlara yol açan kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri ele alınırken, zararlının yayılımının önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında üreticilere bilgi verildi.

Program kapsamında ayrıca tarımsal desteklemeler, hayvancılık alanındaki güncel uygulamalar ve destek programları ile kırsal kalkınma desteklerine yönelik başvuru süreçleri de anlatıldı. Üreticilerin sorularının yanıtlandığı toplantıda, desteklerden etkin şekilde yararlanılması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması konuları üzerinde duruldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı