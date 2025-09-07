Haberler

Kaymakam Uçar, Yenipazar Halk Pazarını Ziyaret Etti

Kaymakam Uçar, Yenipazar Halk Pazarını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, halk pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Üreticilerle sohbet eden Uçar, pazar yerlerinin önemine değinerek güvenli ve huzurlu bir alışveriş ortamı sağlama hedeflerini vurguladı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, ilçe merkezinde kurulan halk pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar tezgahlarını dolaşan Kaymakam Uçar, üreticilerle sohbet ederek hem sorunlarını hem de taleplerini dinledi. Kaymakam Uçar, "Pazar yerleri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını güvenli ve huzurlu bir ortamda karşılayabilmesi açısından önemli. Üreticimizin emeğinin karşılık bulmasını, vatandaşlarımızın ise gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını önemsiyoruz. İlçemizde bu ortamı korumak ve geliştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi

Canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.