Kaymakam Uçar, Yenipazar Halk Pazarını Ziyaret Etti

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, ilçe merkezinde kurulan halk pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar tezgahlarını dolaşan Kaymakam Uçar, üreticilerle sohbet ederek hem sorunlarını hem de taleplerini dinledi. Kaymakam Uçar, "Pazar yerleri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını güvenli ve huzurlu bir ortamda karşılayabilmesi açısından önemli. Üreticimizin emeğinin karşılık bulmasını, vatandaşlarımızın ise gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını önemsiyoruz. İlçemizde bu ortamı korumak ve geliştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK