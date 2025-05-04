Kaymakam Kılıç, Gölpazarı Esnaflarını Ziyaret Etti

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçenin ekonomik ve sosyal dokusunun önemli parçalarından biri olan esnafları ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette esnaflarla birebir görüşen Kaymakam Kılıç, hayırlı işler temennisinde bulunarak onların talep ve beklentilerini dinledi. Yerel yönetimle doğrudan temas kuran esnaf, hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik görüşlerini paylaştı.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Kılıç, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. İlçedeki ekonomik ve sosyal yapının güçlendirilmesi adına sürdürülen bu ziyaretlerin, yönetim ile halk arasındaki bağın kuvvetlenmesine katkı sağladığı ifade edildi. - BİLECİK