Haberler

Kaymakam Güldoğan, Salihli Esnafını Ziyaret Etti

Kaymakam Güldoğan, Salihli Esnafını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Eskicami Mahallesi'ndeki esnafla bir araya gelerek, iş yerlerinde incelemelerde bulundu ve talep ile önerileri dinledi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçedeki esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kaymakam Güldoğan, bu kez Eskicami Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Güldoğan, talep ve önerileri dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Güldoğan, "Tüm esnafımıza hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güldoğan'a esnaf ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran da eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.