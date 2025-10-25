Kaymakam Güldoğan, Salihli Esnafını Ziyaret Etti

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçedeki esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kaymakam Güldoğan, bu kez Eskicami Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Güldoğan, talep ve önerileri dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Güldoğan, "Tüm esnafımıza hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güldoğan'a esnaf ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran da eşlik etti. - MANİSA