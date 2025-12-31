Haberler

Kaymakam Ünal Coşkun'dan esnafa anlamlı ziyaret

Güncelleme:
Beypazarı İlçe Kaymakamı Ünal Coşkun, geleneksel Çarşamba Pazarını ziyaret ederek esnafla sohbet etti, yerel ticaretin önemine vurgu yaptı ve pazarcılara bol kazançlar temennisinde bulundu.

Beypazarı İlçe Kaymakamı Ünal Coşkun, ilçenin ticari kalbinin attığı yerlerden biri olan geleneksel Çarşamba Pazarı'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında pazar alanını gezen Kaymakam Coşkun, tezgah başındaki esnafla selamlaşarak sohbet etti. Esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Coşkun, yerel ticaretin önemine vurgu yaparak tüm pazarcılara "hayırlı ve bol kazançlar" temennisinde bulundu.

Vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaymakam Coşkun, alışveriş yapan ilçe sakinleriyle de yakından ilgilenerek pazarın genel durumu hakkında bilgi aldı. Esnaf, mülki amirlerini aralarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
