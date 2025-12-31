Kaymakam Ünal Coşkun'dan esnafa anlamlı ziyaret

Beypazarı İlçe Kaymakamı Ünal Coşkun, ilçenin ticari kalbinin attığı yerlerden biri olan geleneksel Çarşamba Pazarı'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında pazar alanını gezen Kaymakam Coşkun, tezgah başındaki esnafla selamlaşarak sohbet etti. Esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Coşkun, yerel ticaretin önemine vurgu yaparak tüm pazarcılara "hayırlı ve bol kazançlar" temennisinde bulundu.

Vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaymakam Coşkun, alışveriş yapan ilçe sakinleriyle de yakından ilgilenerek pazarın genel durumu hakkında bilgi aldı. Esnaf, mülki amirlerini aralarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler. - ANKARA