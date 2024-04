Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Mustafa Can, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kaymakam Mustafa Can, Akçakoca'da şehit aileleri ile gazileri yalnız bırakmadı. Eşi Elvan Can ve ilçe protokolü ile birlikte ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Can, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduğunu belirterek bayramlarını kutladı. - DÜZCE