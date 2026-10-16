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Kayhan Perçin, Bolu TSO başkanlığına 41 meclis üyesinin 22 oyunuyla seçildi

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Kayhan Perçin, Bolu TSO başkanlığına 41 meclis üyesinin 22 oyunuyla seçildi
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Bolu TSO yönetim kurulu başkanlığı seçimini, 41 meclis üyesinden 22'sinin oyunu alan Kayhan Perçin kazandı. Mevcut başkan Abdullah Alemdar 18 oyda kalırken Perçin, güçlü bir yönetimle ayakları yere basan projeler hedeflediklerini söyledi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) komite seçimlerinin ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu başkanlığı seçiminde, 41 meclis üyesinden 22'sinin oyunu alan Kayhan Perçin yeni başkan seçildi.

Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitesi seçimlerinin ardından, bugün yönetim kurulu başkanlığı ve organ seçimleri gerçekleştirildi. Büyük bir heyecana sahne olan seçimde, 41 meclis üyesi sandık başına gitti. Kullanılan oyların 22'sini alan Kayhan Perçin, Bolu TSO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, mevcut başkan Abdullah Alemdar ise 18 oyda kaldı.

"Ütopik şeylerle ilgilenmeyeceğiz ama bize güvensinler"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Bolu TSO'nun yeni Başkanı Kayhan Perçin, "İlk öncelikle bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir yönetim kurulu kurduk. İnşallah beraber güzel işler yapacağız. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede planlarımız var. Bunları adım adım gerçekleştireceğiz. Hepsi ayakları yere sağlam basan, düzgün projeler olacak. Ütopik şeylerle ilgilenmeyeceğiz ama bize güvensinler. Düzgün, güzel projelerle Bolu halkına, üyelerimize, tüm üyelerimize faydalı olmaya çalışacağız" dedi.

"Biz herkesle eşit mesafedeyiz"

8 yıldır TSO tecrübesi olduğunu ifade eden Perçin, "Abdullah Bey'le yaklaşık üç senedir beraber çalışıyoruz. Kendisi yönetim kurulu başkanıydı, ben başkan yardımcısıydım. Bir dönem geçirdik; eğrisiyle, doğrusuyla, Ben yaklaşık 8 senedir burada görev yapıyorum. Bu 8 sene süresi içerisinde eksikleri, yapılması gerekenleri, yapılmaması gerekenleri hepsini fazlasıyla tespit ettim. Çalışmalarım da notlarım da hep o şekilde oldu. Tüm meclis üyelerimizle, Abdullah Bey'le de inşallah birlikte güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Biz herkesle eşit mesafedeyiz. Herkesle yan yanayız. Bütün üyelerimizle, bütün meclis üyelerimizle hep birlikte güzel çalışmalar yapacağız. Birlikte kuvvet vardır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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