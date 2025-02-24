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Karslı Öğrenciler Sarıkamış'ta Kayak Eğitimi Aldı

Karslı Öğrenciler Sarıkamış'ta Kayak Eğitimi Aldı
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Kars Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' Projesi, Karslı öğrencilerin kayak sporuyla buluşmasını sağladı. Eğitimlerini tamamlayan 42 öğrenci, kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

Karslı öğrenciler Sarıkamış'ta kaymayı öğrenerek evlerine dönüyor.

Kars Valisi Ziya Polat öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kafkas Projesi kapsamında hayata geçirilen "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" Projesi, öğrencilerin kayak sporuyla buluşmasını sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Osman Yüce Kayak Merkezi'nde düzenlenen eğitimlere Arpaçay ilçesinden 37, Kars merkezden ise 5 öğrenci katıldı. Kayak eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, kayak sporunun inceliklerini öğrenerek keyifli anlar yaşadı.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Vali Ziya Polat, çocukların sportif faaliyetlere katılımını artırarak fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler ise kayak yapmanın kendilerine büyük bir heyecan yaşattığını ifade ederek projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kafkas Projesi kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtilirken, öğrencilerin spora teşvik edilmesi adına benzer faaliyetlerin süreceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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