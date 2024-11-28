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Kars Valisi Ziya Polat, Esnafı Ziyaret Etti

Kars Valisi Ziya Polat, Esnafı Ziyaret Etti
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Kars Valisi Ziya Polat, esnaf ziyareti gerçekleştirerek onların taleplerini dinledi ve sorunlarına yerinde çözüm arayışı vurguladı. Altyapı iyileştirmeleri, kredi destekleri ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması gibi talepler öne çıktı.

Kars Valisi Ziya Polat, kentteki esnafı ziyaret ederek onların talep ve önerilerini dinledi. Vali Polat, esnafın iş yerlerini tek tek dolaşarak hem vatandaşlarla hem de iş yeri sahipleriyle sohbet etti.

Vali Polat, esnafın sorunlarına çözüm üretmek ve taleplerine hızlı şekilde yanıt vermek için bu tür ziyaretlerin önemli olduğunu vurguladı.

Polat, "Sizlerin huzur ve refahı, şehrimizin kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir. Kapımız her zaman sizlere açık" dedi.

Ziyaret sırasında esnaftan gelen talepler arasında altyapı iyileştirmeleri, kredi destekleri ve bölgesel pazarlama faaliyetlerinin artırılması gibi konular öne çıktı.

Vatandaşlar ise Vali Polat'ın sahada olmasından ve sorunlara yerinde çözüm arayışından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kars Valisi Ziya Polat, ziyaretlerine devam edeceğini belirterek, esnaf ve halkla sık sık bir araya gelmeyi sürdüreceklerini kaydetti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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