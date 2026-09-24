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Kars Valisi Polat, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeliyle öğle yemeğinde buluştu

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Kars Valisi Polat, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeliyle öğle yemeğinde buluştu
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Kars Valisi Ziya Polat, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kentte tarım ve hayvancılık çalışmaları, devam eden projeler ve kurum faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından personelle öğle yemeğinde bir araya gelen Polat, talep ve görüşleri dinledi.

Kars Valisi Ziya Polat, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kentte tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kars Valisi Ziya Polat, kamu kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Polat'ı, Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ve kurum personeli karşıladı.

Ziyarette İl Müdürü Enver Aydın ile bir araya gelen Vali Polat, Kars'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kars'ın tarım ve hayvancılık potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların da ele alındığı görüşmede, üreticilere yönelik yürütülen çalışmalar ile kırsal kalkınmaya katkı sağlayan uygulamalar değerlendirildi.

"Personelle öğle yemeğinde buluştu"

Ziyaretin ardından Vali Ziya Polat, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Kurum çalışanlarıyla sohbet eden Polat, personelin talep ve görüşlerini dinledi.

Vali Polat, kurum personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyerek ziyaretini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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