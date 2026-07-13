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Susuz'un tarım ve hayvancılığı masaya yatırıldı

Susuz'un tarım ve hayvancılığı masaya yatırıldı
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Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, Susuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret ederek tarımsal faaliyetler, projeler ve çiftçilere yönelik hizmetler hakkında incelemelerde bulundu.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, Susuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyarette İl Müdürü Enver Aydın, Susuz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gülten Özşirvan'dan ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyeli, çiftçilere sunulan hizmetler, devam eden destekleme çalışmaları ile uygulanan projeler hakkında kapsamlı bilgi aldı. Görüşmede, üreticilere yönelik yürütülen çalışmaların etkinliği, kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler de ele alındı.

İl Müdürü Aydın, daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek kurumun yürüttüğü hizmetleri değerlendirdi. Personelin talep ve önerilerini dinleyen Aydın, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, üreticilere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Çiftçi odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Aydın, Kars'ın tarım ve hayvancılıkta sahip olduğu potansiyelin daha da geliştirilmesi için il ve ilçe teşkilatlarının koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Ziyaret, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve kurum personeline başarı dileklerinin iletilmesinin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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