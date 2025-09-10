Kars'taki Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Kars'ta uzun süredir şap hastalığından dolayı kapalı bulunan Hayvan Pazarı yeniden açıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kentte görülen şap hastalığı nedeniyle 2025/07 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile uygulanan hayvan hareketleri ve hayvan pazarı kısıtlamaları; yürütülen kapsamlı aşılama çalışmaları, saha dezenfeksiyon uygulamaları ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması sonucunda, tüm idari ve fenni tedbirler alınarak 2025/11 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ile kaldırıldı.

Buna göre Kars'taki Hayvan Pazarları bugün itibariyle yeniden hizmete açılırken, Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan yetiştiricilerinden mağduriyet yaşamamaları için Hayvan Pazarlarına giriş ve çıkışlarda veteriner sağlık raporu ve gerekli belgeleri bulundurmalarını, sağlık ve hijyen kurallarına titizlikle uymalarını ve hayvan refahını gözeten düzenlemelere riayet etmelerini istedi. - KARS