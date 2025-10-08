Haberler

Kars'ta Yağlık Ayçiçeği Hasadı Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen TAKE Projesi kapsamında Selim ilçesinde ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinin hasadı yapıldı. Üreticilere yüzde 75 hibeli tohum dağıtımıyla yerli üretim destekleniyor.

Kars'ta yağlık ayçiçeği hasadı başladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen TAKE Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli olarak dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumlarının hasadı yapılıyor.

Selim ilçesinde ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği verimliliği artırmak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilirken, alınan verimin iyi olması ise çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Hasadı yapılan ayçiçeklerinin daha sonra işlenmek üzere il dışına gönderileceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişanı bozulunca altınları satmak isteyen şahıs, aldığı teklifle adeta yıkıldı

Nişanı bozulunca altınları satmak istedi, aldığı teklifle yıkıldı
'Halk buyurursa yaparım' demişti, Erdoğan'ın elini öperek AK Parti saflarına geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öperek AK Parti saflarına geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.