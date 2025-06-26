Kars'ta Ot Biçimi Başladı, Çiftçiler Mesaiye Erken Başladı

Kars'ta Ot Biçimi Başladı, Çiftçiler Mesaiye Erken Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Akyaka ilçesinde çiftçiler, sabah saatlerinde tarım arazilerine giderek ot biçmeye başladı. Hem traktörle hem de eski usul tırpanla ot biçen vatandaşlar, hazırladıkları kışlık yiyecekleri hayvanlarına ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kars'ta bazı bölgelerde ot biçimi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde ot biçimi mesaisine başlıyor, akşam saatlerinde ise biçtikleri otları topluyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde ot biçimi başlarken, güneşli havayı fırsat bilen çiftçiler otlarını biçmek üzere tarım arazilerinin yolunu tuttu. Bazı çiftçiler ot biçimini traktör arakasına bağladıkları biçer-döverle yaparken, bazı çiftçiler ise eski usul tırpanla ot biçiyor. Biçilen otlar daha sonra tırmıklarla toplanıyor. Bir süre arazide bırakılan otlar daha sonra traktörlerle köylere taşınıyor.

Duraklı köyünde yaşayan ve basına yardım eden Tolgahan Öztürk, " Okullar kapandı. Hem babama yardım ediyorum, hem de kitap okuyorum. Babam tarımla uğraşıyor, bende tarımı seviyorum. Babam otları biçiyor, bende toplamasına yardım ediyorum. Hayvanlarımızın kışlık yiyeceklerini hazırlıyoruz. Babam otu biçiyor, bende topluyorum. Babama yardım ediyorum" dedi.

Öte yandan sabahın erken saatlerinde başlayan ot biçimi akşam saatlerine kadar sürüyor. Çiftçiler biçtikleri otlarla hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkarmış oluyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Bir kaza 30 yıllık hasreti bitirdi

Bir kaza 30 yıllık hasreti bitirdi
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

Türkiye onu yakından tanıyor! İHA, tarlaya acil iniş yaptı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis'ten geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.