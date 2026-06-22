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Kars'ta bin 200 dekarlık meraya 12 ton gübre, 41 üreticiye 6 bin 150 kilogram korunga tohumu desteği

Kars'ta bin 200 dekarlık meraya 12 ton gübre, 41 üreticiye 6 bin 150 kilogram korunga tohumu desteği
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Kars'ta Mera Islahı ve Amenajman Projesi kapsamında 1.200 dekarlık alana 12 ton gübre uygulandı, 41 üreticiye 6 bin 150 kilogram korunga tohumu dağıtıldı.

Kars'ta hayvancılık altyapısının güçlendirilmesi ve mera verimliliğinin artırılması amacıyla yürütülen Mera Islahı ve Amenajman Projesi kapsamında bin 200 dekarlık mera alanına 12 ton gübre uygulanırken, 41 üreticiye toplam 6 bin 150 kilogram korunga tohumu dağıtıldı.

Kars'ın Kuyucuk köyünde düzenlenen Mera Islahı ve Amenajman Projesi Açılış Programı'na Kars Valisi Ziya Polat ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın katıldı. Programda üreticilerle bir araya gelen protokol üyeleri, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl genelinde mera varlığının artırılması, kırsal üretimin sürdürülebilir hale getirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanan proje kapsamında Kuyucuk köyünde önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Hayvanların su ihtiyacının karşılanması için içme suyu temini sağlanırken, 1.200 dekarlık mera alanında kullanılan 12 ton gübre ile toprak verimliliğinin artırılması hedeflendi.

Proje kapsamında ayrıca mera alanlarındaki otlatma baskısının azaltılması ve kaliteli kaba yem üretiminin artırılması amacıyla üreticilere destek verildi. Bu çerçevede 41 üreticiye, toplam 410 dekarlık alanda ekilmek üzere 6 bin 150 kilogram korunga tohumu dağıtıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Kuyucuk köyü mera alanlarının verimliliğinin artırılması, yem bitkisi üretiminin yaygınlaştırılması ve hayvancılık faaliyetlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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