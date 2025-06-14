Kars'ta KÖYDES Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kars'ta KÖYDES değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kars Valiliği Toplantısı Salonu'nda Vali Ziya Polat'ın başkanlığında, Kaymakamlar ve ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla 2025 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Tahsisat ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; Kars'a tahsis edilen 2025 yılı KÖYDES ödeneği kapsamında, köylerin altyapı ihtiyaçlarının etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla yapılması planlanan çalışmalar ve projeler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca köylerde yapılan altyapı çalışmaları ele alındı. Yürütülen çalışmaların son durumları hakkında değerlendirme yapıldı. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS