Kars'ta Köy Yollarına Beton Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Kars'ta köy yollarında ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlatılan beton asfalt çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında birçok köy yoluna beton asfalt seriliyor. Yapılan çalışmalarla birlikte hem vatandaşların ulaşımda yaşadığı sıkıntılar gideriliyor hem de yolların uzun ömürlü olması hedefleniyor.

Kars İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden yol çalışmalarını Vali Ziya Polat ve beraberindekiler yerinde gördü. Yürütülen çalışmalarla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan'da bilgi aldı. Polat, daha sonra köy yollarına atılan beton asfaltı kontrol ederek çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Kars İl Özel İdaresi'nce Selim'e bağlı Çaybaşı, Aşağı Kotanlı ve Yukarı Kotanlı grup köy yolunda çalışmalar sürüyor. Toplam 7,9 kilometre uzunluğundaki yol, İl Özel İdaresine ait Beton Santrali'nde üretilen beton ile Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol standardında yapılıyor.

Öte yandan yolları yapılan köylüler ise yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, özellikle kış aylarında yaşadıkları ulaşım sıkıntılarının bu yatırımlarla ortadan kalkacağını dile getirdiler. - KARS