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Kars İl Özel İdaresi'nden güvenli ulaşım hamlesi: BSK asfaltlanan köy yollarında çizgi çalışmaları sürüyor

Kars İl Özel İdaresi'nden güvenli ulaşım hamlesi: BSK asfaltlanan köy yollarında çizgi çalışmaları sürüyor
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Kars İl Özel İdaresi, köy yollarında BSK asfalt çalışmalarının ardından yol çizgi uygulamalarıyla trafik güvenliğini artırarak kırsal altyapıyı güçlendiriyor.

Kars İl Özel İdaresi, kırsal altyapıyı güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanlarına kavuşmasını sağlamak amacıyla il genelinde yürüttüğü yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmalarıyla modern hale getirilen köy yollarında şimdi de yol çizgi uygulamaları gerçekleştirilerek trafik güvenliği en üst seviyeye çıkarılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Kars'ın dört bir yanında tamamlanan BSK asfalt yollar, çizgi uygulamalarıyla daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor. Yapılan çalışmalar sayesinde sürücülerin gece ve gündüz yol hakimiyetinin artırılması, trafik akışının daha düzenli sağlanması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kars İl Özel İdaresi, yalnızca yolları asfaltlamakla kalmayıp uluslararası standartlara uygun yol çizgileriyle ulaşım ağını daha güvenli hale getirerek kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Özellikle köy yollarında gerçekleştirilen bu uygulamalar, hem sürücüler hem de yayalar açısından önemli bir güvenlik unsuru oluşturuyor.

İl genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun mesai harcayan İl Özel İdaresi ekipleri, yol yapım, bakım ve çizgi çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda aralıksız sürdürüyor. Yaz sezonunu en verimli şekilde değerlendiren ekipler, vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi için sahada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kars İl Özel İdaresi yetkilileri, kaliteli altyapı, güvenli ulaşım ve güçlü hizmet anlayışıyla köy yollarının standartlarını her geçen gün yükselttiklerini belirterek, kırsal bölgelerde ulaşımın daha modern ve güvenli hale gelmesi için yatırımların süreceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen BSK asfalt ve yol çizgi çalışmalarıyla Kars'ın ulaşım ağı güçlenirken, İl Özel İdaresi vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla kırsal kalkınmaya katkı sunmaya ve köy yollarını geleceğe taşımaya devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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