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Kars'ta Kış Turizmi: Kar's Küre ile Eşsiz Deneyim

Kars'ta Kış Turizmi: Kar's Küre ile Eşsiz Deneyim
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Kars, kış turizmini Kar's Küre ile daha da cazip hale getiriyor. Çıldır Gölü üzerinde inşa edilen özel iglolar, ziyaretçilere sıcak içecekler eşliğinde benzersiz bir konaklama ve etkinlik deneyimi sunuyor. Doğa severler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Kars, kış turizmiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son yıllarda özellikle Çıldır Gölü'nde düzenlenen etkinlikler bölgeye gelen turistleri cezbetmeye başlamışken, şimdi de "Kar's Küre" ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kars Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi'nin girişimiyle hayata geçirilen "Kar's Küre", donmuş göl üzerinde özel olarak tasarlanmış küre şeklindeki igloda konaklama ve çeşitli etkinlikler sunuyor. İçerisinde sıcak içecekler ve bölge kültürünü yansıtan dekorasyonlarla donatılmış küre, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

"İçerisinde sımsıcak bir hava var"

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu bölgesinde yüzeyi buzla kaplı olan Çıldır Gölü üzerine kurulan Kar's Küre'nin dikkat çektiğini ifade eden Büşra Uzuner, "Serhat şehrimiz Kars'a Çıldır Gölü üzerine küre konuldu. Bu tür renkli etkinlikler insanların dikkatini çekiyor. İçerinde sımsıcak bir hava var, oturup çayınızı içebiliyorsunuz" dedi.

"Dünya'nın en özel ve güzel yerindeyiz"

Çıldır Gölü'nün dünyanın en özel yeri olduğuna dikkat çeken Vali Ziya Polat, "Dünyanın en özel ve güzel yerindeyiz. Arpaçay Çıldır Gölü'ndeyiz. Tabi bu güzelliğe ne yakışır diye yaptığımız araştırmalar sonucunda Kar's Küresi ile buluştuk. Bir Kar's Küresi'ni milletimizin hizmetine sunduk. Önümüzdeki günlerde bakacağız. Devamı gelecek gibi gözüküyor. Tüm insanımıza, tüm hemşehrilerimize Kar's Küresi'nin buz üzerinde keyfini çıkarmaya, soğuk üzerinde sıcak bir mola vermeye davet ediyoruz. Hep söylüyoruz Gazi Kars doğası, kültürü, tarihiyle çok özel bir şehir, Çıldır Gölü de özel markalardan birisi, bu marka değerine artı ne katabiliriz çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

Özellikle doğa severler ve macera tutkunları için büyük bir ilgi odağı haline gelen yeni konsept, gece gökyüzünü izlemek, donmuş gölde kızaklı at turları yapmak ve kar manzarasının tadını çıkarmak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Kar's Küresi projesi ile Kars, kış turizmini bir adım öteye taşıyor ve misafirlerine unutulmaz hatıralar biriktirme fırsatı sunuyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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