Kars'ta Kaz Yetiştiriciliği: Bir Geleneğin Yaşatılması

Kars'ta Kaz Yetiştiriciliği: Bir Geleneğin Yaşatılması
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Akyaka'da Yener Özdemir, kazlarını özveriyle besleyerek hem geçimini sağlıyor hem de bu geleneği yaşatmaya çalışıyor. Kaz yetiştiriciliğinin bölge ekonomisi ve kültürü için önemini vurgulayan Özdemir, genç nesillerin de bu geleneği sürdürmesini umuyor.

Akyaka'da bir vatandaş kış sofralarının olmazsa olmazı kazlarını özenle besliyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde yaşayan Yener Özdemir, her gün kazlarını büyük bir özenle beslerken, bu işi sadece geçim kaynağı olarak değil, bir yaşam tarzı olarak sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisinde kazlarının bakımını ihmal etmeyen Özdemir, hayvanlarına adeta çocukları gibi davranıyor. Kars'ın meşhur kaz etinin en kaliteli şekilde sofralara ulaşması için titizlikle çalışan Özdemir, bu geleneği yaşatmaya kararlı.

Kazların bölge ekonomisi ve kültürü için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özdemir, "Kaz yetiştiriciliği hem geçim kaynağımız hem de kültürümüzün bir parçası. Her gün aynı özenle ilgileniyorum, çünkü onların sağlığı bizim için her şey demek," dedi.

Şahnalar köyünde benzer birçok üreticiyle birlikte kaz yetiştiriciliğini sürdüren Özdemir, bu geleneğin genç nesiller tarafından da benimsenmesini umut ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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