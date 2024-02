Kars'ta Genç Buzlu Suda Rekor Denemesi

Kars'ta çılgın genç tehlikeye aldırış etmeden, Çıldır Gölü'nde buzu kırarak suyu girdi. Yüzücü olduğu öğrenilen genç, buz gibi suda 3 dakika kalmayı başardı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunda Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Buz üzerinde atlı kızak seferlerinin düzenlendiği göl, ilginç denemelere de ev sahipliği yapıyor.

Genelde Rusların başkent Moskova'da Ortodoks Hristiyanlar günahlarından arınmak için eski 25 derecede buzlu suya girerken, Kars'a gelen yüzücü Fatih Yıldız, eksi 20 derece soğuk suda koluna bağladığı ip yardımıyla girdi. Her hangi bir önlem almadan buz gibi suya giren Fatih Yıldız, soğuk suda yaklaşık 3 dakika 10 saniye kalmayı başardı. Daha önce Çıldır Gölü'ne giren bir Rus sporcu ise soğuk suda 27 saniye kalmayı başarmıştı.

Çıldır Gölü'nde bulunan kızakçıların yardımıyla suya giren Fatih Yıldız, o anları ise cep telefonuyla kaydettirdi. Fatih Yıldız, daha sonra buz gibi sudan çıkarak ısınmak için bölgede bulunan tesise geçti. Fatih Yıldız'ın eksi 20 derece soğukta suya girerek rekor denemesi an be an cep telefonu kamerasına yansıdı. - KARS