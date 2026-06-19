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Kars'ta buzağı kayıplarını azaltacak 15 Milyon TL'lik proje hayata geçiyor

Kars'ta buzağı kayıplarını azaltacak 15 Milyon TL'lik proje hayata geçiyor
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Kars'ta hayvancılığın geliştirilmesi ve buzağı ölümlerinin azaltılması amacıyla DAP tarafından finanse edilen 15 milyon TL bütçeli 'Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Projesi' protokolü imzalandı. Proje ile yetiştiricilere destek sağlanarak ekonomik kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kars'ta hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve buzağı ölümlerinin azaltılması amacıyla hazırlanan "Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Projesi" için önemli bir adım atıldı. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen 15 milyon TL bütçeli proje kapsamında hazırlanan protokol imzalandı.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray ile Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın arasında imzalanan protokol ile birlikte proje resmen uygulama sürecine girdi.

Kars'ta hayvancılığın sürdürülebilirliğinin artırılması, yeni doğan buzağılarda görülen ölüm oranlarının düşürülmesi ve yetiştiricilerin ekonomik kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiği proje kapsamında çeşitli destek ve uygulamalar hayata geçirilecek. Proje ile işletmelerde buzağı bakım ve besleme şartlarının iyileştirilmesi, hayvan sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, projenin bölge hayvancılığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Kars'ın Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu, bu nedenle buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmaların sektöre doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray da bölgenin temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yatırımlara önem verdiklerini belirterek, uygulamaya alınan projenin üreticilerin verimliliğini artıracağını ve ekonomik kayıpların önüne geçeceğini kaydetti.

15 milyon TL bütçeyle hayata geçirilecek proje sayesinde Kars'ta yetiştiricilerin daha sağlıklı ve verimli üretim yapmalarına katkı sağlanması, hayvancılık işletmelerinin güçlendirilmesi ve bölge ekonomisine önemli kazanımlar sunulması bekleniyor.

Yetkililer, Kars tarım ve hayvancılığına değer katacak projenin il genelindeki yetiştiricilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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