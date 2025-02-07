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Kars'ta Buz Üzerinde Ekstrem Spor Gösterileri

Kars'ta Buz Üzerinde Ekstrem Spor Gösterileri
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Kars'ın eşsiz doğasında yapılan etkinlikte Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı, Çıldır Gölü üzerinde unutulmaz bir performans sergiledi. Ralli araçları ve cross motorlarla yapılan gösteriler, kış turizmine yeni bir soluk getirdi.

Kars'ın eşsiz doğasında unutulmaz anlar yaşandı. Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı, Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde nefes kesen bir performans sergiledi.

Çıldır Gölü'nde yapılan gösterilerde buz üzerinde ralli araçlarıyla hızın sınırları zorlandı, özel tasarım metal tekerlekli cross motorla etkileyici sürüşler yapıldı. Etkinliğin en çarpıcı anlarından biri ise 300 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 50 santim kalınlığında kesilen buz havuzunda yaşandı. Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı, elektronik sörf tahtasıyla parkuru başarıyla tamamlayarak bir ilke imza attı.

Türkiye'de ilk kez Çıldır Gölü üzerinde gerçekleştirilen bu ekstrem spor gösterileri, Kars'ın kış turizmine yeni bir soluk getirdi. Sınırları zorlayan etkinlikte bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri de tanıtıldı. Binlerce yıllık geçmişiyle büyüleyen Ani Ören Yeri ziyaret edilerek, o eşsiz atmosfer sosyal medyada binlerce kişiyle paylaşıldı. Kars, doğa, tarih ve sporun bir araya geldiği bu organizasyonla kış turizminde ne denli iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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