Kars İl Özel İdaresi'ne Yeni Araç ve İş Makineleri Kazandırıldı

Kars İl Özel İdaresi'ne kazandırılan araç ve iş makineleri, düzenlenen törenle hizmete alındı.

İl Özel İdaresi'nde düzenlenen törene Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve özel idare çalışanları katıldı.

Programın açılışında konuşan Milletvekili Adem Çalkın, "İl Özel İdaremiz hakikaten 381 köyde, 8 ilçe merkezinde çok güzel hizmetler yapıyor. ve bütçemizi verimli kullanıyoruz. bütçemizi en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bu da sonuç olarak çok verimli işlere dönüşüyor. Özel İdare sadece köylere hizmet etmiyor. Özel İdare marifetiyle Kars merkezdeki birçok yapıyı onarıyoruz. Kaynağı getirmek zor, hele tasarruf tedbirleri döneminde kaynağı bulmak çok zor, ama biz kaynağa ulaşıyoruz. Valimizle Ankara'da kapıları zorluyoruz. Ama önemli olan kaynağın getirilmesi kadar da, kaynağın verimli kullanılması, ite getirilen kaynak heba mı ediliyor? Yoksa yerinde kullanılıyor mu? Buna çok önem veriyoruz. ve bugünde yeni araçlarımızı hizmete sunacağız. İnşallah köylerimize, ilçelerimize hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi Ziya Polat, "Bugün İl Özel İdaremizin araç parkına yapılan takviyeleri eklenen araçların açılışı için buradayız. Çok şükür devletimiz her daim güçlü, gücü Gazi Kars'ımıza yansıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları, bakanlarımızın destekleriyle Gazi Kars'ta da insanımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri yapma yolunda hep beraber yürüyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından edilen dualarla Kars İl Özel İdaresi hizmet ağı ve araç filosu yeni araçlar katılmış oldu.

İl Özel İdaresi bütçesiyle alınan 1 Forklift, 2 Yükleyici, 1 Greyder, 3 Tuz Serici Makine, 3 Kar Bıçağı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen Hidromek kazıcı-yükleyici, Hidromek lastikli ekskavatör, Kombine kanal açma makinesi ve 310 çöp konteyneri Kars'ın hizmetine sunuldu. - KARS