Karpuzlu'da Kadın Girişimciliği İçin Eğitimler Tamamlandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kadın girişimciliğini artırma hedefiyle GEKA tarafından gerçekleştirilen girişimcilik eğitimlerini tamamlayan kadınlar, sertifikalarına kavuştu.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), kadın girişimciliği ve istihdamını artırılması hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karpuzlu ilçesinde "Alinda Kadınları Toprağında Canlanıyor" projesi ile Alinda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerine eğitim verildi. 5 gün süren eğitimlerde kadınlara, kooperatifçilik, kooperatif yönetimi, girişimcilik, satış, pazarlama, markalaşma ve e- ticaret konularında bilgiler verildi. Eğitimlerin sonunda kadınlar katılım sertifikalarını alırken, konu ile ilgili GEKA'dan yapılan paylaşımda "Kadın girişimciliği ve kadın istihdamının artırılması çalışmalarımız kadın kooperatiflerimize verdiğimiz proje destekleri ve eğitimlerle devam ediyor. 'Alinda Kadınları Toprağında Canlanıyor' teknik destek projemiz kapsamında Karpuzlu Alinda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerine 5 gün süreyle kooperatifçilik, kooperatif yönetimi, girişimcilik, satış, pazarlama, markalaşma ve e- ticaret konularında eğitimler verildi. Güney Ege'de kadınlarımızın girişimci ruhlarını teşvik ederek ekonomik ve sosyal anlamda güçlendirilmesi öncelikli çalışmalarımız arasında yer almaya devam edecek" ifadeleri yer aldı. - AYDIN