Karnelerin alınmasının ardından Suriyelilerin dönüşü hızlandı

Geçtiğimiz hafta karnelerin alınmasının ardından Suriyeli sığınmacıların ülkelerine kalıcı dönüşleri hız kazandı. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gece ve gündüz devam eden çıkışlarda, birçok aile çocuklarıyla birlikte ülkesine dönüyor.

Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine kalıcı dönüşleri hız kazandı. Özellikle geçtiğimiz hafta öğrencilerin karne almasının ardından, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda dönüş hareketliliği artış gösterdi. Hem gece hem de gündüz saatlerinde süren çıkış işlemleriyle birlikte Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalarla sınırdan geçerek ülkelerine dönüyor. Dönüş yapan sığınmacılar, Türkiye'de geçirdikleri yıllar için teşekkür ederken, bir diğer kişi de sevincini davul çalarak gösterdi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim"

12 yıldır Türkiye'de yaşayan Behçet Muhammed Ali, "Türkiye'nin Gaziantep şehrinden geldim. Telefonculuk yaparak geçimimi sağladım. Hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim, çok memnunum" dedi.

"Türkiye Devleti'ne sonsuz teşekkürler"

12 yaşındaki Hatice Muhammed Ali, "Türkiye'de zamanım çok güzel geçti, hiçbir sorun yaşamadık. Derslerimiz güzeldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye Devleti'ne sonsuz teşekkürler. Karnemi aldım, gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk milleti çok iyi"

10 yıldır Türkiye'de yaşayan Ruken Bekir, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türk milleti çok iyi" dedi.

"Karnemi de aldım. Birinci sınıftan beri buradayım, burada mezun oldum"

10 yaşındaki Filiz Hoca Ahmet ise, "Türkiye'de çok güzel zamanlar geçirdim. Misafirlere gittik, komşulara gittik, eğlendik, güldük. Üzüldüğümüz zamanlar da oldu ama çok eğlendik, hatıra kaldı. Afrin'e gidiyorum. Karnemi de aldım. Birinci sınıftan beri buradayım, burada mezun oldum" şeklinde konuştu.

Filiz Hoca Ahmet, "Türkiye'de doğdum. Türk Bayrağı çok güzel, özel bir bayrağı var. Gerçekten Türkiye hayatımızı güzelleştirdi. Her şeyi yapabildik, okula gidip gelebildim" dedi. Kardeşi Larisa Hoca Ahmet ise, "Türkiye'yi çok seviyorum. İyi ki Türkler var" ifadelerini kullandı.

8 yıldır Türkiye'de bulunan Halil Kasap ise İstanbul'dan geldiğini belirterek, " Suriye'de inşallah her şey iyi olacak. Halep'e geçeceğim. Türkiye'de erkek kuaförlüğü yaptım, dükkan açtım, ruhsat ve çalışma izni aldım. Her şey için çok teşekkür ederim. Şimdi Suriye'ye gitme zamanı. Türkçeyi az biliyorum, yine de teşekkür ederim" diye konuştu. - KİLİS