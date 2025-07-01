İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar

İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar
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İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde soğuk havalar yeniden etkili olmaya başladı. İlçede kahvehane işletmecileri üşüyen vatandaşlar için sobaları kurup yakamaya başladı.

Temmuz ayında Türkiye'nin özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller sıcaklarla kavrulurken, Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da kış geri geldi.

SICAKLIKLAR 20 DERECE

Hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyreden ilçede kahvehanelerde ve bazı evlerde sobalar yeniden kurulmaya başlandı. Özellikle akşam saatlerinde kahvehanelere giden vatandaşların üşümemesi için işletmeciler akşam saatlerinde sobaları yakmaya başladı.

Karlıova'da Kış Geri Geldi, Sobalar Yeniden Yakılmaya Başlandı

"BİZ HALA ISINAMADIK"

Vatandaşlardan Şerif Yıldız, "Birçok ilde herkes sıcaktan denize giriyor ama biz hala ısınamadık. Sobaların yanında kendimizi ısıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Karlıova'da Kış Geri Geldi, Sobalar Yeniden Yakılmaya Başlandı

Karlıova'da Kış Geri Geldi, Sobalar Yeniden Yakılmaya Başlandı

Karlıova'da Kış Geri Geldi, Sobalar Yeniden Yakılmaya Başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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