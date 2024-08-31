Üye Girişi
Haberler

Koca bostan kargalara yem oldu: Bir tane kalmış onu da biz yiyoruz

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir bostana dadanan kargalar tüm mahsulü yedi. Ürünü satamadığı için zaten dertli olan çiftçi, "Kargaların yemediği bir tane karpuz varmış onu da biz yiyoruz. Ürünümüzü satamadık ekstradan bir de karga yedi" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyünde karpuzunu satamayan çiftçinin karpuzlarını kargalar yedi.

Çiftçi Şükrü Gök, şunları söyledi:

"Kargaların yemediği bir tane karpuz varmış onu da biz yiyoruz. Ürünümüzü satamadık ekstradan bir de karga yedi. Biz şimdi ne yapacağız biz? Burası üç dönüm. Bütçemizin yettiği kadar ekiyoruz biz ancak. Yapacak bir şey yok yani.

Koca bostan kargalara yem oldu: Bir tane kalmış onu da biz yiyoruz

"HEM ÇİFTÇİLİKTEN MEMNUN DEĞİLİZ HEM HAYVANCILIKTAN"

Vallahi hiç memnun değiliz. Hem çiftçilikten memnun değiliz hem hayvancılıktan memnun değiliz. Hayvancılıkta yem aldı başını gitti. Çıkan mısırı yedi liradan sattık. Yem 11 lira. On bin lira civarı üç dönüm yerin maliyeti."

Koca bostan kargalara yem oldu: Bir tane kalmış onu da biz yiyoruz

Kaynak: ANKA / Yerel

Kahramanmaraş Andırın Ekonomi Karga Çiftçilik Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
Türkiye'ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi! İçeride yok yok

Türkiye'ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi! İçeride yok yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title