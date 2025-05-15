Karapınar'da 'Spor İçin Pedalları Çevir' Etkinliği Düzenlendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlileri çerçevesinde "Spor için pedalları çevir" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Karapınar'da, "Spor için pedalları çevir" ismiyle düzenlenen etkinlikte; İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk ve ilçe yöneticileri sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi. Anıt Meydanından başlayarak Ahmet Hamdi Mutlu Parkına kadar uzanan güzergahta gerçekleştirilen etkinlik, hem gençlerin hem de vatandaşlar ilgi gördü. Etkinlikte konuşan Kaymakam Şenol Öztürk, " Spor, bireylerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra ruhsal ve sosyal açıdan da güçlenmelerine katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Karapınar Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA