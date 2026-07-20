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Karaman'da "Sosyal Sorunlar" çalıştayı düzenlendi

Karaman'da 'Sosyal Sorunlar' çalıştayı düzenlendi
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Karaman Valiliği öncülüğünde düzenlenen çalıştayda uyuşturucu, intihar, aile korunması, boşanma ve nikotin kullanımı gibi sorunlar ele alındı. Vali Çiçek, eylem planının hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Karaman'da kentin sosyal ve ekonomik yapısını etkileyen temel sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı " Karaman'ın Sosyal Sorunları, Çözüm Stratejileri ve Eylem Planı" çalıştayı gerçekleştirildi.

Valilik öncülüğünde bir otelde düzenlenen çalıştaya Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayda kentteki uyuşturucu, intihar ve ailenin korunması gibi konuların değerlendirileceğini belirten Vali Hayrettin Çiçek, "Bunlar sadece Karaman'ın değil, bütün Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı sorunlar. İlimiz olumsuz istatistiklerin bir kısmında maalesef Türkiye'de ön sıralarda yer alıyor. Boşanma oranlarında ön sıralardayız. Nikotin kullanımında ise birinci sıradayız. Bugünkü çalıştaydan sonra çok kıymetli hocalarımız bir eylem planı hazırlayıp bana sunacaklar. Burada asıl mesele eylem planı hazırlamak değil, eylem planını ne kadar başarılı bir şekilde hayata geçirebildiğimizdir. Amacımız bunların şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz adına ne gibi faydalar sağlayacağını ortaya koymak" dedi.

Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planı doğrultusunda ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmalar yürütülecek. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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