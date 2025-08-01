Karaman'da Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Makine Dağıtım Töreni Düzenlendi

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında makine dağıtım töreni düzenlendi.

Müdürlük bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, projelerin sadece bir kalkınma hamlesi değil, binlerce insanın hayatına dokunan ve sahada iz bırakan örnek bir başarı öyküsü olduğunu anlattı. Bulut, 2018-2023 arasında 16 bin 300 üreticiye toplamda 233 milyon lira hibe verildiğini dile getirdi. Törende, projeden yararlanan çiftçilere makineleri teslim edildi.

Törene, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ile üreticiler katıldı. - KARAMAN