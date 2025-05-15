Karaman'da Gençlik Haftası Etkinlikleri Başladı

Karaman'da Gençlik Haftası Etkinlikleri Başladı
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Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri başladı. Tören Cumhuriyet Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla gerçekleştirildi. Gençlik Haftası boyunca çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, Cumhuriyet Parkı'nda yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, şube müdürleri, yurt müdürleri, antrenörler, gençlik liderleri ve çok sayıda sporcu katıldı. Gençlik Haftası kapsamında Karaman genelinde çeşitli sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Gençlerin kendilerini ifade edebileceği, yeteneklerini sergileyebileceği birçok program hafta boyunca vatandaşlarla buluşturulacak.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Gençlik Haftası'nın başlangıcı vesilesiyle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs, bir milletin yeniden dirilişinin simgesi, gençliğe olan güvenin ifadesidir. Gençlik Haftası boyunca Karaman'daki tüm gençlerimizi etkinliklerimize katılmaya, birlikte yürümeye davet ediyoruz." - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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