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Karadeniz'de Olumsuz Hava Koşulları Balıkçılığı Vurdu

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Karadeniz'de beş gündür süren olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı, fiyatlar yükseldi. Balıkçılar, havuz balıklarıyla idare ediyor ve denizde avcılık için umut bekliyorlar. Hamsi ve palamut fiyatları ise yükselişte.

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Karadeniz'de beş gündür devam eden olumsuz hava koşulları balıkçılığı olumsuz etkiliyor.

Karadeniz'de beş gündür devam eden hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Hava muhalefetinden dolayı yaklaşık 5 gündür tezgahlarımız boş. Onların yerine havuz balıklarıyla idare ediyoruz. Tahmin ediyorum ki, yarın büyük bir ihtimal Ereğli tarafında avcılık olacak. Gırgır kayıklarımız denize çıkacaklar. İnşallah bol balıkla dönerler ve halkımıza da güzel bir hizmet vermiş oluruz. Balık olmayınca fiyatlar da yükseldi. Halk bu sefer farklı taraflara yönelmeye başladı. Şuan gündemde olan balıklar hamsi ve palamut. Balık azalınca fiyatlar da yükseldi. Palamut 70-80 liradan 150-160 liraya kadar yükseldi. Hamsi ise hava koşullarından önce 100 lira civarındaydı ama şu ara 150 lira civarında seyrediyor" dedi.

"Kayıklar çıkıyorlar ama boş dönüyorlar"

Balıkçı Adnan Demir de, "4 günden beri hava muhalefetinden dolayı balığımız yok. Kayıklar çıkıyorlar ama boş dönüyorlar. Yarın, bir şeyler olmasını bekliyoruz. Hamsi ucuz olduğu zaman alım gücü güzel ama pahalı olduğu zaman tezgaha gelip bakıp gidenler çok fazla. Kasapta 1 kilogram et 500, 600 lira. Burada bir kilogram balık 100-150 lira. Bir kilogram balıkla en kötü 2 kişi doyuyor. Ekonomik olarak herkesin durumu şu anda iyi değil. Orta kesim ve alt kesim bitmiş vaziyette. Bizim de 4 günden beri cebimizden para çıkıyor. Para yetişmiyor" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Olumsuz Hava Koşulları Balıkçılığı Vurdu
Kaynak: ANKA / Yerel
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