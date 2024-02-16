Aydın'da 'Aydın Sana Kanım Feda Projesi' kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ' Aydın Sana Kanım Feda Projesi' kapsamında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Karacasu Şehitleri Ortaokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına, daire amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında, Kızılay ekipleri tarafından titiz bir şekilde gerçekleştirilen kan bağışı sürecinde, katılımcılar gönüllü olarak kan vererek projeye destek verdi. Bölge halkı kan bağışının önemine dikkat çekerken, insani bir görevi yerine getirmenin yanı sıra toplum dayanışmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Gün boyu okulda görev yapan ekipler, gönüllü olarak kan verip Aydın'ın kan stoğuna katkıda bulan vatandaşlara teşekkür etti. - AYDIN