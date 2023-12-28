Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

Karacasu Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Kuyucak Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, 'kadına el kalkamaz' sloganı ile yürütülen program ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere yönelik bilgilendirme amacıyla İlçe Emniyet Amirliği ve Kuyucak Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü yetkilileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Aile içi şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlikte, öğrencilere bu konuda nasıl önlem alabilecekleri, kendilerini koruma yolları ve KADES uygulamasının kullanımı gibi konularda bilgiler verildi.

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu öğrencileri, gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliği sayesinde aile içi şiddetle mücadelede farkındalıklarını artırdı. Ayrıca, KADES uygulamasının önemi konusunda bilinçlenen öğrenciler, toplumda bu konuda daha duyarlı bireyler olma yolunda adım atarken, etkinlik sonunda öğrencilere, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele konusunda broşürler ve bilgilendirici materyaller dağıtılarak daha fazla bilgi edinmeleri ve çevrelerine de bilinçli bir şekilde bu konuda destek olmaları amaçlandı. - AYDIN