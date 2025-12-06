Haberler

Karabük için Almanya'da birlik ve beraberlik gecesi hazırlığı

Karabük için Almanya'da birlik ve beraberlik gecesi hazırlığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve İl Başkanı Ferhat Salt, yurt dışında yaşayan Karabüklü Türk girişimcilerle bir araya gelerek, Karabük'e yönelik iş birliği ve yatırım fırsatlarını görüştü.

Ak Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Avrupalı Türk Girişimciler Derneği (ATGB) yöneticileri ve Almanya Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Yirmibeşoğlu ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıya ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman, Genel Sekreter Muharrem Uslubaş, Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutçu, Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dursun Döngel ile Almanya Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Yirmibeşoğlu katıldı.

Yurt dışında yaşayan Karabüklülerin birlik ve beraberliğini güçlendirmeye yönelik yapılan görüşmede, Karabük'e yönelik yatırımlar, iş birliği imkanları ve karşılıklı istişare konuları detaylı şekilde ele alındı. Görüşmenin oldukça verimli geçtiği ifade edildi.

Toplantıda, 27 Aralık'ta Almanya'da düzenlenecek olan Birlik ve Beraberlik Gecesi için AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve İl Başkanı Ferhat Salt'a davet iletildi. Davetten duydukları memnuniyeti dile getiren Keskinkılıç ve Salt, gösterilen misafirperverlik için dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Yetkililer, yurt dışında yaşayan hemşehrilerle Karabük arasındaki gönül bağını güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Hemşehrilerimiz nerede olursa olsun, Karabük'ün gelişimi, kalkınması ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" mesajını verdiler. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Kalp hastalarının vazgeçilmezi! Artık yerli üretim, ilk orada hizmete alındı

Artık yerli üretim, ilk orada hizmete alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

Bir ilçenin konuştuğu esnaf! Arkasında onlarca mağdur bırakıp kaçtı
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış

Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...

Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
TFF 2'nci Lig'de görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar

Görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar, maç tatil edildi
Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

Bir ilçenin konuştuğu esnaf! Arkasında onlarca mağdur bırakıp kaçtı
Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp

Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp
Her tepeyi bayrakla süsleyen adam! Lakabıyla dikkat çekiyor

Her tepeyi bayrakla süsleyen adam alkış topladı
Aston Villa, Arsenal'in 18 maçlık yenilmezlik serisine 90+5'te son verdi

90+5'te inanılmaz bir son! 18 maçlık yenilmezlik serileri son buldu
Kredi çekip sıfır aldığı servis minibüsü arıza verdi; 24 kez servise götürdü

Kredi çekip aldığı sıfır minibüs başına bela oldu
Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim

Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim
Karısını tekme, yumruk ve sopayla öldüresiye dövdü

Karısını öldüresiye dövdü, dehşeti kamera anbean kaydetti
Tapusu olanlar dikkat! Eksik beyan cezaları 4 kat arttı

Tapusu olanlar dikkat! Cezalar 4 kat arttı
Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay son yolculuğuna uğurlandı

Feyyaz Uçar'ın en zor günü! Vefat eden torununa böyle veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.