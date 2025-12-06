Karabük için Almanya'da birlik ve beraberlik gecesi hazırlığı

Ak Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Avrupalı Türk Girişimciler Derneği (ATGB) yöneticileri ve Almanya Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Yirmibeşoğlu ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıya ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman, Genel Sekreter Muharrem Uslubaş, Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutçu, Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dursun Döngel ile Almanya Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Yirmibeşoğlu katıldı.

Yurt dışında yaşayan Karabüklülerin birlik ve beraberliğini güçlendirmeye yönelik yapılan görüşmede, Karabük'e yönelik yatırımlar, iş birliği imkanları ve karşılıklı istişare konuları detaylı şekilde ele alındı. Görüşmenin oldukça verimli geçtiği ifade edildi.

Toplantıda, 27 Aralık'ta Almanya'da düzenlenecek olan Birlik ve Beraberlik Gecesi için AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve İl Başkanı Ferhat Salt'a davet iletildi. Davetten duydukları memnuniyeti dile getiren Keskinkılıç ve Salt, gösterilen misafirperverlik için dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Yetkililer, yurt dışında yaşayan hemşehrilerle Karabük arasındaki gönül bağını güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Hemşehrilerimiz nerede olursa olsun, Karabük'ün gelişimi, kalkınması ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" mesajını verdiler. - KARABÜK