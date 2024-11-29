Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta

Asgari ücret maratonu başlıyor! İşte merakla beklenen tarih

 Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Karabük'te Türk Dünyası Kültür Buluşması Düzenlendi

Karabük'te Türk Dünyası Kültür Buluşması Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Türk Dünyasında Kardeşliğin Dili' etkinliği, çeşitli ülkelerden katılımcıları bir araya getirerek kültürel bağları güçlendirdi.

Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 'Türk Dünyasında Kardeşliğin Dili: Türkistan Devletleri Kültür Buluşması' farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirerek kültürel bağları güçlendirdi.

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Özbekistan Rönesans Üniversitesi Rektörü Nusratilla Barakayev, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Özbekistan Rönesans Üniversitesi Rektör Yardımcısı Qulmat Shakarov, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Tahir Kahraman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Polat, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Emrullah Demiral, Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Saidbek Boltabayev, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Katılımcılar ilk olarak fuaye alanında oluşturulan fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleşirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinlik açılış konuşmaları ile devam etti.

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Üniversitesinin Türk dünyasına önem veren bir üniversite olduğunu belirterek, etkinlikte emeğe geçenlere teşekkür etti.

Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Saidbek Boltabayev, "Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlediğimiz 'Türk Dünyasında Kardeşliğin Dili' adlı programımızda görmekten son derece memnunuz. Bugün burada Türk dünyasının yüzyılları aşan kültürel mirasının ve ortak dilimizin, Türkçemizin köprü kuran ve köprüsünü oluşturan gücünü vurgulamak üzere bir araya geldik. Bu program sadece bir etkinlik değildir aynı zamanda gönül coğrafyamızın sesini, ruhunu, sevgisini yansıtan bir kardeşlik buluşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Türk dünyasının önemine dikkat çekti.

Program bünyesinde Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önde gelen isimleri Kaşgarlı Mahmud, Yunus Emre, Ali Şir Nevai, Fuzuli, Mahtumkulu, Abay Abay İbrahim Kunanbayoğlu ve Cengiz Aytmatov'un eserleri sahneye taşınarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıldı.

Etkinlik boyunca birbirinden renkli ve zengin içeriklerle dolu gösteriler sergilendi.

Türk dünyası öğrencileri tarafından ülkelerini tanıtan ve Türk dünyasının sanat ve kültür zenginliğini yansıtan eserler sergilendi, geleneksel danslar, dombıra dinletileri ve müzik performansları sunuldu.

Program toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Acun'dan taraftarı üzecek sözler
img

E-nabız Araplara mı satıldı? Bakan Yardımcısından çok konuşulacak yanıt
img

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 29 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.